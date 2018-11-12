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Власти Эфиопии арестовали десятки военных за нарушения прав человека

Общество

Часть арестованных обвиняется в жестокости к заключенным, другие — в коррупционных преступлениях

Аддис-Абеба, 12 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Власти Эфиопии арестовали 63 представителей военной разведки и других военных ведомств, а также связанных с ними бизнесменов, по обвинениям в коррупции и нарушениях прав человека, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Генерального прокурора Эфиопии Берхану Цегайе, часть арестованных обвиняется в жестокости к заключенным — «избиениях, изнасилованиях, пытках электрическим током и даже убийствах».

Другие арестованные военные и предприниматели причастны к коррупционным преступлениям в государственной металлургической корпорации.

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