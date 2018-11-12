На Урале капитан ФСИН заявила об избиении своими руководителями

Челябинск, , 20:15 — REGNUM В Челябинской области теперь уже бывшая сотрудница ФСИН Екатерина Шакурова заявляет об избиениях со стороны руководства и о незаконных, по её мнению, случаях её увольнения. В своём видеообращении она обращается к директору ФСИН Геннадию Корниенко и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

По словам женщины, её избивали двое сотрудников структуры. Один из них два месяца назад ушёл на пенсию, а второй продолжает службу. При этом возбуждённое по факту произошедшего уголовное дело закрыли.

Кроме того, женщина сообщает о том, что её несколько раз незаконно уволили.

На заявление сотрудницы уже отреагировало областное управление ФСИН. В ведомстве считают, что слова Екатерины Шакуровой не соответствуют действительности.