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На Урале капитан ФСИН заявила об избиении своими руководителями

Общество

И просит помощи руководства СКР и ФСИН

Челябинск, 12 ноября 2018, 20:15 — REGNUM  В Челябинской области теперь уже бывшая сотрудница ФСИН Екатерина Шакурова заявляет об избиениях со стороны руководства и о незаконных, по её мнению, случаях её увольнения. В своём видеообращении она обращается к директору ФСИН Геннадию Корниенко и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

По словам женщины, её избивали двое сотрудников структуры. Один из них два месяца назад ушёл на пенсию, а второй продолжает службу. При этом возбуждённое по факту произошедшего уголовное дело закрыли.

Кроме того, женщина сообщает о том, что её несколько раз незаконно уволили.

На заявление сотрудницы уже отреагировало областное управление ФСИН. В ведомстве считают, что слова Екатерины Шакуровой не соответствуют действительности.

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