Домашней камере британцев удалось снять ползающую по дому воровку

Лондон, , 18:41 — REGNUM В сети набирает популярность видео, которое сняла камера, установленная в доме одной британской семьи. Она запечатлела момент, когда в её жилище пробрались воры. Видео было опубликовано на канале YouTube-канале издания Daily Mail.

Родители решили установить эту камеру для того, чтобы следить за ребёнком. Отец семейства Оливер Уоллес сидел в одном из баров Лондона, когда он вдруг увидел на экране смартфона, что в его доме, расположенном в деревне Уорлингем, по комнате ребёнка ползает женщина.

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Уоллес прокричал ей, что он видит воровку, однако звуковая связь по какой-то причине не сработала. Женщина вела себя странно, по какой-то причине она решила передвигаться по комнате ползком. К счастью, в это время дом был пуст, так как жена Уоллеса вместе с его двухлетним сыном уехала на несколько дней в США.

Напомним, ранее в сеть выложили видео, в котором житель Мельбурна при помощи магазинной тележки решил помочь полицейским поймать террориста. Вскоре после этого в соцсетях появился мем, героем которого стал «Человек с тележкой» (Trolleyman).

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