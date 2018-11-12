Совладелец «Юлмарта» вышел под залог в 25 млн рублей: деньги дали кондитеры

Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, долгое время находившийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, отпущен на свободу под залог в 25 млн рублей. Такое решение вынес 12 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Как стало известно ИА REGNUM, залог за Костыгина внесет Кондитерское объединение «Любимый край» (Ленинградская область).

Напомним, Дмитрий Костыгин находился под домашним арестом с 11 октября 2017 года, с перерывом в два месяца, когда мера пресечения не действовала.

На сегодняшнем заседании при очередном избрании меры пресечения судья посчитала неактуальными доводы следствия в пользу продления домашнего ареста и приняла во внимание строгое соблюдение Костыгиным условий домашнего ареста. В итоге бизнесмен вышел под залог.

«Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», — отметил представитель Дмитрия Костыгина.

Напомним, Дмитрий Костыгин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Как считает следствие, будучи главой совета директоров НАО «Юлмарт» он добился заключения договора с ПАО «Сбербанк» о кредите, предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Полученными кредитными средствами в сумме 1 млрд рублей обвиняемый якобы распорядился по своему усмотрению, полагает следствие.

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Дмитрий Костыгин вину не признаёт и заявляет, что заёмные средства были потрачены на приобретение товара, а «Сбербанк» никакого ущерба не понес, что уже подтверждено вступившими в силу решениями судов Санкт-Петербурга.

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Костыгин считает, что уголовное дело в отношении него стало следствием бизнес-конфликта с одним из акционеров компании Михаилом Васинкевичем.

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В августе текущего года ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк Факторинг» подали заявления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ними в 2,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт»

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьютерская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж более чем в 240 городах России.

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