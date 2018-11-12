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Студентов Керченского политеха отправили на три недели в «Артек»

Общество

А также в более скромные евпаторийские базы отдыха

Студентов Керченского политеха отправили на три недели в «Артек»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Артек

Керчь, Крым, 12 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  Более 250 студентов Керченского политехнического колледжа отправили на трёхнедельный отдых и реабилитацию в «Артек» и базы отдыха Евпатории. Об этом на своей странице в Facebook 12 ноября сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Впереди у наших детей три недели интересного досуга. И я очень надеюсь, что за это время ребята смогут абстрагироваться от произошедшего с ними кошмара», — отметил чиновник.

По его словам, власти города-героя сделают всё возможное, чтобы поддержать учеников колледжа и помочь им поскорее вернуться к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

Из резервного фонда РК семьям погибших выплатили по миллиону рублей, помимо этого пострадавшим начали выплачивать компенсацию из федерального бюджета.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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