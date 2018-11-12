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Депутат Рады: Десятки тысяч жителей Украины остаются без инсулина

Общество

Правительство планирует выделить дополнительные средства в конце года

Киев, 12 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  Министерство здравоохранения Украины выделило только 52% от необходимой суммы для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 12 ноября «112 Украина».

По ее словам, в 2018 году на препараты инсулина необходимо выделить 1,4 млрд гривен ($50 млн), но правительство выделило только 52% — 720 млн гривен ($25 млн). Дополнительно выделили еще местные бюджеты — 290 млн гривен ($10,38 млн). Тем не менее 27% больных сахарных диабетом, то есть десятки тысяч граждан Украины, остаются без препарата.

Богомолец отметила, что правительство всё же планирует в конце года выделить дополнительные средства на обеспечение больных инсулином.

Напомним, ранее на Украине началась медицинская реформа, которую многие эксперты критикуют за уничтожение бесплатной медицины.

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Сахарный диабет
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