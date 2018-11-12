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Для аэропорта Воронежа выбрали три имени

Общество

Теперь воронежцам предстоит определить, чье имя будет носить аэропорт

Воронеж, 12 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  Оглашен шорт-лист «великих имен», которые могут быть присвоены международному аэропорту «Воронеж». Имена были названы общественной палатой региона 12 ноября.

Как сообщил центр общественной информации, по итогам отбора в шорт-лист было решено включить имена императора Петра Великого, поэта Алексея Кольцова и космонавта Константина Феоктистова. Напомним, отбор проводился путем социологических опросов, проведенных ВЦИОМ, из десяти имен.

12 ноября стартовал очередной этап проекта «Великие имена»: до 30 ноября любой воронежец может проголосовать на сайте ВеликиеИмена. рф, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» за один из трех вариантов. Кроме того, голоса будут собирать волонтеры на вокзалах, в торговых центрах и пр.

Окончательно имя, которое будет присвоено аэропорту «Воронеж», будет названо 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта предлагается присвоить 45 крупным российским аэропортам, в том числе аэропорту Воронежа, имена великих соотечественников.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Воронежа может получить имя Феоктистова, Крамского или Маршака

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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