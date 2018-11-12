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Больше 90% жителей Украины считают коррупцию серьезной проблемой

Общество

За год обеспокоенность граждан только выросла

Киев, 12 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  На Украине коррупция является серьезной проблемой государства, считают 91% опрошенных граждан Украины по данным фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, сообщает 12 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, надуманной проблему коррупции считают 0,5% опрошенных. Также за год виден ощутимый рост беспокойства относительно коррупции: в сентябре 2017 года коррупция была самой серьезной проблемой для 44% респондентов, в 2018 году этот показатель составил уже 61%. А не слишком серьезной проблемой коррупцию годом раньше считали 12%, тогда как в 2018 году — всего 4%.

Отмечается, что опрос проводился с 16 по 22 августа, были опрошены 2,019 тыс. человек.

Напомним, то, что коррупция — ключевая проблема Украины, признают даже европейские «партнеры» Киева.

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Социологические опросы
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