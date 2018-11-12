Соцсети негодуют из-за недопущенной в Лувр австралийской модели

Париж, , 17:37 — REGNUM Популярную австралийскую модель и блогера Ньюшу Сиех не пустили в Лувр из-за слишком открытого платья. При этом в музее нет дресс-кода. История вызвала бурную реакцию в Instagram — Сиех назвали работницей секс-индустрии, а охранника галереи обвинили в сексизме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О случившемся Ньюша рассказала в своём профиле. Она хотела посетить Лувр, но охранник остановил её у входа и в «наиболее грубых и отвратительных» выражениях сказал, что не может пустить девушку в платье с глубоким декольте и открытыми ногами. С помощью источников в интернете Ньюша выяснила, что в Лувре нет никаких ограничений в плане одежды — нельзя было приходить лишь голой, в купальнике или босиком.

Позже блогер опубликовала образ, в котором хотела посетить музей, и сделала вывод, что Пикассо точно оценил бы его.

https://www.instagram.com/p/Bp_dyUzAA7v/

В комментариях к публикации разразился горячий спор. Часть пользователей решили, что наряд действительно не подходит для посещения музея.

«Отвратительно. Она похожа на ночную бабочку. Очень дёшево, она ещё удивляется, почему её не пустили в Лувр», — пишет jacqusmohammad.

Другие же встали на защиту медли и обвинили охранника Лувра, а также тех, кто согласился с ним, в сексизме. По их мнению, они продемонстрировали неуважение к выбору женщины выглядеть так, как ей хочется.

«Что не так со всеми этими троллями-сексистами в комментах? Отвратительные люди. Женщина может носить, что хочет, и её всё равно нужно уважать. Господи, почему эта идея так сложна для понимания?» — спрашивает Sarahbwell.

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