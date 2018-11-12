Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:50:51 МСК

Ярославец не платил по кредиту, потому что не признавал существование РФ

Общество

Он считает официальные организации современной России несуществующими

Ярославец не платил по кредиту, потому что не признавал существование РФ
Иллюстрация: Pinterest.ru
Советский паспорт

Ярославль, 12 ноября 2018, 16:36 — REGNUM  Житель Ярославля отказался платить по кредиту, поскольку он считал себя гражданином СССР и не признавал долгов учреждениям Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Мужчина 1995 года рождения взял кредит в банке, но не стал его возвращать. Тогда представители банка подали иск в суд. Решением суда молодого мужчину обязали выплатить задолженность, которая составила 95 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство.

Пристав навестил молодого мужчину по адресу проживания с целью проверки его имущественного положения. Должник пытался отрицать существование приставов, банков и судов.

«В Ярославле молодые люди объединились в неформальную организацию, они имеют на руках советские паспорта, пропагандируют советскую идеологию и отрицают современный мир, в том числе и существование современных организаций. Очевидно, у него российский паспорт есть, по которому он получил кредит. Они, когда к нам приходили, у всех был советские паспорта. Но, видимо, есть не только они, но еще и российские про запас», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

За воспрепятствование работе приставы привлекли мужчину к административной ответственности по ст.17.8 КоАП РФ, а также произвели арест бытовой техники. Мужчину предупредили, что если не будет предпринято мер к погашению кредита, то имущество продадут, а принадлежащий ему автомобиль Volvo транспортируют на спецстоянку.

Пока что долг он так и не вернул.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крушение СССР и его последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить