Ярославец не платил по кредиту, потому что не признавал существование РФ

Ярославль, , 16:36 — REGNUM Житель Ярославля отказался платить по кредиту, поскольку он считал себя гражданином СССР и не признавал долгов учреждениям Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Мужчина 1995 года рождения взял кредит в банке, но не стал его возвращать. Тогда представители банка подали иск в суд. Решением суда молодого мужчину обязали выплатить задолженность, которая составила 95 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство.

Пристав навестил молодого мужчину по адресу проживания с целью проверки его имущественного положения. Должник пытался отрицать существование приставов, банков и судов.

«В Ярославле молодые люди объединились в неформальную организацию, они имеют на руках советские паспорта, пропагандируют советскую идеологию и отрицают современный мир, в том числе и существование современных организаций. Очевидно, у него российский паспорт есть, по которому он получил кредит. Они, когда к нам приходили, у всех был советские паспорта. Но, видимо, есть не только они, но еще и российские про запас», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

За воспрепятствование работе приставы привлекли мужчину к административной ответственности по ст.17.8 КоАП РФ, а также произвели арест бытовой техники. Мужчину предупредили, что если не будет предпринято мер к погашению кредита, то имущество продадут, а принадлежащий ему автомобиль Volvo транспортируют на спецстоянку.

Пока что долг он так и не вернул.