Меркель призвала к борьбе за права женщин

Берлин, , 16:31 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан продолжить борьбу за права женщин «в политике, бизнесе, науке и культуре», 12 ноября передает агентство Associated Press.

«Мы многого достигли, но многое еще предстоит сделать, и мы не можем смириться с неудачами», — заявила Меркель в своем выступлении в честь 100-летия предоставления женщинам Германии избирательного права.

Одной из неудач равноправия последнего времени Меркель считает выборы в бундестаг — в предыдущем созыве 36,5% парламентариев были женщинами, в действующем — только 30,9%.

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