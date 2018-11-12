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Меркель призвала к борьбе за права женщин

Общество

«Мы многого достигли, но многое еще предстоит сделать»

Берлин, 12 ноября 2018, 16:31 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан продолжить борьбу за права женщин «в политике, бизнесе, науке и культуре», 12 ноября передает агентство Associated Press.

«Мы многого достигли, но многое еще предстоит сделать, и мы не можем смириться с неудачами», — заявила Меркель в своем выступлении в честь 100-летия предоставления женщинам Германии избирательного права.

Одной из неудач равноправия последнего времени Меркель считает выборы в бундестаг — в предыдущем созыве 36,5% парламентариев были женщинами, в действующем — только 30,9%.

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Борьба за гендерное равенство в Европе
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