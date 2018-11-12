«Великие имена России» — в Симферополе определились три претендента

Симферополь, , 16:17 — REGNUM По итогам очередного этапа конкурса «Великие имена России» сформирован краткий список претендентов для второго названия международного аэропорта «Симферополь». Об этом ИА REGNUM 12 ноября сообщили в пресс-службе организаторов проекта.

«В него вошли имена художника-мариниста Ивана Айвазовского, героя Крымской войны Павла Нахимова и императрицы Екатерины II. 12 ноября стартовал заключительный этап конкурса, который определит победителя. До конца ноября любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за понравившийся вариант», — отметили организаторы.

По их словам, победителей конкурса назовут в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественная палата Крыма предложила свой вариант списка «Великих имён России», подчеркнув, что деятельность этих людей должна быть связана с общественными преобразованиями, военными победами, научными и другими достижениями полуострова.

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