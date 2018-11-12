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Волгоградский аэропорт предлагают назвать в честь Героев СССР

Общество

В тройку имен-финалистов попали Георгий Жуков, Василий Чуйков и Алексей Маресьев

Волгоград, 12 ноября 2018, 16:19 — REGNUM  Волгоградскому аэропорту предлагают присвоить имя одного из трех Героев Советского Союза. В список имен-финалистов вошли Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Василий Чуйков, а также летчик-истребитель Алексей Маресьев, сообщили 12 ноября в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Имена-финалисты были определены в результате социологического опроса. В нем приняли участие 37,6 тыс. человек по всей России. 12 ноября стартовало голосование на сайте «Великие имена России».

ИА REGNUM напоминает, что среди имен, которые мог бы получить аэропорт Волгограда, на первом этапе также было имя композитора Александры Пахмутовой. Кроме того, была инициатива назвать аэропорт в честь города Сталинград. Однако согласно правилам проекта, это название недопустимо.

Проект «Великие имена России» задуман для того, чтобы присвоить аэропортам имена великих соотечественников, которые дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения. В проекте принимают участие 45 аэропортов.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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