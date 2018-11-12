Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:51:17 МСК

В ПетрГУ обсудили процессы миграции и радикализации в Северной Европе

Общество

Мероприятие стало третьим в серии осенних встреч

Петрозаводск, 12 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Процессы радикализации и миграции в Северной Европе стали темой научно-практического семинара, который прошёл в Петрозаводском государственном университете, сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что семинар стал третьим мероприятием в серии осенних встреч, посвященных междисциплинарным проектам Института Североевропейских исследований (ИСЕИ) ПетрГУ. Первые два были посвящены экономическим аспектам приграничного сотрудничества и вопросам взаимодействия власти, общества и бизнеса.

Открывая мероприятие, научный руководитель ИСЕИ, доктор экономических наук Валерий Шлямин отметил, что вопросы миграции, радикализации и безопасности прямо или опосредованно затрагивают каждого из собравшихся.

«Республика Карелия — многонациональная республика и мы хотим для нее устойчивого развития», — сказал учёный.

В свою очередь, заместитель председателя общественной юридической организации «Fimigrant» (Финляндия) Елена Аввакумова рассказала об особенностях радикализации финского общества, а директор некоммерческой организации «Информационно-аналитический Центр» Алексей Севериков выступил с докладом «Миграция и радикализация в Европе — как управляемый процесс решения проблем Запада в отношениях с исламским миром. Роль России в этом процессе».

Отмечается, что прозвучавшие доклады вызвали оживленную дискуссию.

Читайте также: В Петрозаводском университете открылась Школа родных языков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить