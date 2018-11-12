В ПетрГУ обсудили процессы миграции и радикализации в Северной Европе

Петрозаводск, , 16:01 — REGNUM Процессы радикализации и миграции в Северной Европе стали темой научно-практического семинара, который прошёл в Петрозаводском государственном университете, сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что семинар стал третьим мероприятием в серии осенних встреч, посвященных междисциплинарным проектам Института Североевропейских исследований (ИСЕИ) ПетрГУ. Первые два были посвящены экономическим аспектам приграничного сотрудничества и вопросам взаимодействия власти, общества и бизнеса.

Открывая мероприятие, научный руководитель ИСЕИ, доктор экономических наук Валерий Шлямин отметил, что вопросы миграции, радикализации и безопасности прямо или опосредованно затрагивают каждого из собравшихся.

«Республика Карелия — многонациональная республика и мы хотим для нее устойчивого развития», — сказал учёный.

В свою очередь, заместитель председателя общественной юридической организации «Fimigrant» (Финляндия) Елена Аввакумова рассказала об особенностях радикализации финского общества, а директор некоммерческой организации «Информационно-аналитический Центр» Алексей Севериков выступил с докладом «Миграция и радикализация в Европе — как управляемый процесс решения проблем Запада в отношениях с исламским миром. Роль России в этом процессе».

Отмечается, что прозвучавшие доклады вызвали оживленную дискуссию.

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