Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:52:36 МСК

В Ивано-Франковске владельцы авто с «еврономерами» подожгли шины у таможни

Общество

Протестующие недовольны размером пошлин на подержанные машины

Ивано-Франковск, Украина, 12 ноября 2018, 15:47 — REGNUM  Владельцы подержанных нерастаможенных автомобилей подожгли шины возле таможенного поста в Ивано-Франковске, сообщило 12 ноября информационное агентство УНН.

Протестующие ведут себя спокойно, они требуют встречи с начальником таможни, заявили в полиции города.

Напомним, 8 ноября Верховная рада, несмотря на акции протеста, приняла законопроекты, предусматривающие увеличение пошлин на подержанные иностранные автомобили, а также штрафов за нарушение законодательства.

Читайте также: Штрафы на Украине за нерастаможенный автомобиль составят тысячи долларов

В ответ владельцы нерастаможенных автомобилей заявили о подготовке масштабных акций протеста, а также о создании своей политической силы.

А также: На Украине владельцы подержанных автомобилей создадут партию

По оценке экономиста Виктора Скаршевского, объём рынка подержанных автомобилей на еврономерах составляет на Украине до €3,6 млрд за ввоз и до €600 млн ежегодно за перерегистрацию автомобиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить