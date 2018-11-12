В Ивано-Франковске владельцы авто с «еврономерами» подожгли шины у таможни

Ивано-Франковск, Украина, , 15:47 — REGNUM Владельцы подержанных нерастаможенных автомобилей подожгли шины возле таможенного поста в Ивано-Франковске, сообщило 12 ноября информационное агентство УНН.

Протестующие ведут себя спокойно, они требуют встречи с начальником таможни, заявили в полиции города.

Напомним, 8 ноября Верховная рада, несмотря на акции протеста, приняла законопроекты, предусматривающие увеличение пошлин на подержанные иностранные автомобили, а также штрафов за нарушение законодательства.

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В ответ владельцы нерастаможенных автомобилей заявили о подготовке масштабных акций протеста, а также о создании своей политической силы.

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По оценке экономиста Виктора Скаршевского, объём рынка подержанных автомобилей на еврономерах составляет на Украине до €3,6 млрд за ввоз и до €600 млн ежегодно за перерегистрацию автомобиля.