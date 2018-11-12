Член Совфеда РФ поддержала идею о 20-процентном акцизе на сладкую газировку

Москва, , 15:45 — REGNUM В РФ следует бороться за снижение потребления сахаросодержащих напитков, полагает член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Татьяна Кусайко. Об этом она заявила 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минздрав РФ поддержал идею о 20-процентном акцизе на сладкую газировку.

«Я, как врач, могу это поддержать по одной простой причине — неконтролируемый приём таких напитков негативно сказывается на состоянии здоровья, — заявила Кусайко. — Поэтому я думаю, что, может быть, [акциз] в некоторой степени повлияет на снижение потребления таких напитков. Надо в принципе бороться за снижение потребления таких напитков. Особенно в детском возрасте. Большое потребление сахара приводит к нарушению обмена веществ, ожирению и раннему проявлению сахарного диабета».

Напомним, как сообщили 12 ноября «Известия», Минздрав РФ поддержал инициативу установить 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки. В Министерстве здравоохранения отметили, что такие меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Также отметим, что в случае введения акциза на газированные напитки минимальный его размер составит 20% от розничных цен на продукт. В итоге средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.

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