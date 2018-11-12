Глава Ингушетии предложил построить Дом дружбы народов

Магас, , 15:33 — REGNUM В Ингушетии может быть построен Дом дружбы народов. О планах его создания глава региона Юнус-Бек Евкуров поделился с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам Евкурова, на территории Ингушетии действуют 14 национально-культурных общин. Их взаимодействие и координация работы затруднены из-за отсутствия постоянно действующего центра размещения, отметил глава региона.

«Представители национально-культурных автономий нуждаются в помещении для организации встреч, выставок литературы на родном языке и атрибутов национальной культуры, приема посетителей и проведения праздников», — считает Евкуров.

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Напомним, о необходимости строительства Дома дружбы народов Ингушетии глава республики заявлял на встрече с главой ФАДН в январе 2017 года. Его инициатива была одобрена и поддержана Игорем Бариновым. Однако спустя почти два года она все еще не реализована.