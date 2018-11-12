Пользователи Reddit рассказывают, кому не повезло в жизни больше

Сан-Франциско, США, , 15:55 — REGNUM Пользователи Reddit запустили тред с самыми запоминающимися неудачами, с которыми они когда-либо сталкивались. Обсуждение уже вышло в топ и набрало порядка 15 тыс. одобрительных голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юзеры делятся как собственными, так и чужими неудачами, многие из которых связаны с потерей крупных сумм денег. Так, ChesterMcGonigle рассказал, как однажды компания, в которой он работает, потеряла $500 тыс. из-за фишингового письма. В нём говорилось о необходимости перевести средства на счет. Работник подумал, что деньги требует один из зарубежных филиалов компании, но адресатом оказался китайский мошенник. Похожую историю рассказал и tucci007.

«Больница в нашем регионе потеряла несколько миллионов, оплатив фиктивные счета-фактуры на строительство».

Пользователь SheZowRaisedByWolves рассказал о том, как стал свидетелем провала на дороге. Однажды некий водитель решил обогнать автомобиль мужчины через две сплошных полосы, так как тот слишком медленно ехал. Оказалось, что герой рассказа сбавил скорость, потому что увидел впереди шерифа. Концовка истории оказалась вполне ожидаемой.

Нашлись в обсуждении рассказы и с более печальным концом. Один из пользователей пересказал случай, который произошел с подчиненным его начальника. В конце смены повар чистил вентиляцию, располагавшуюся над еще не остывшими грилем и фритюрницами. Мужчина не прикрыл их, поскользнулся и застрял ногой в решетке, которая зафиксировала ее в раскаленном фритюрном масле. Он еще долго не мог ее достать, в итоге ногу пришлось ампутировать по колено.

Параллельно с обсуждением неудач в топ Reddit вышел и тред о самых приятных комплиментах в жизни. Мужская часть пользователей сайта вспоминает запоминающиеся слова поддержки от близких и незнакомых людей.

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