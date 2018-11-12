Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:50:45 МСК

В Новгородской области привлекли к ответственности сотрудников УФССП

Общество

«22 сотрудника привлечено к дисциплинарной ответственности»

Великий Новгород, 12 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  22 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России в Новгородской области, нарушившие требования при представлении сведений о доходах, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 22 сотрудника привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, один из судебных приставов при представлении сведений о доходах не указал автомобиль, зарегистрированный на его имя.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены факты непредставления судебными приставами сведений о полученных ими и супругами пособиях по временной нетрудоспособности, о дополнительном доходе супругов, занижения площади находящегося в собственности недвижимого имущества и др.

Читайте также: Генпрокуратура проверит видеофиксацию нарушений ПДД в Москве

А также: В России будет усилен контроль за следствием и дознанием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность судебных приставов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить