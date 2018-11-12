В Новгородской области привлекли к ответственности сотрудников УФССП

Великий Новгород, , 15:31 — REGNUM 22 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России в Новгородской области, нарушившие требования при представлении сведений о доходах, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 22 сотрудника привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, один из судебных приставов при представлении сведений о доходах не указал автомобиль, зарегистрированный на его имя.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены факты непредставления судебными приставами сведений о полученных ими и супругами пособиях по временной нетрудоспособности, о дополнительном доходе супругов, занижения площади находящегося в собственности недвижимого имущества и др.

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