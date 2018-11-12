Пострадавшие от наводнения волгоградцы получат федеральные компенсации

Волгоград, , 15:31 — REGNUM Волгоградская область получит из резервного фонда правительства РФ 57,2 млн рублей на компенсации для волгоградцев, пострадавших от наводнения весной 2018 года. Распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Документ был опубликован 12 ноября.

В общей сложности помощь получат 5720 человек. Сумма компенсации будет составлять 10 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2018 года от паводка в Волгоградской области пострадали жители 81 населенного пункта. В зону подтопления попали 1,1 тыс. домов, в которых проживали более 5 тыс. человек. 4 апреля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, он был снят только спустя месяц. В июне из регионального бюджета было выделено 57 млн рублей на компенсации пострадавшим.

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