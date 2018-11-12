На заводе в Подольске прошло пожарно-тактическое учение

Подольск, Московская область, , 15:28 — REGNUM Дежурные аварийные службы завода «ЗиО-Подольск» совместно с пожарно-спасательными подразделениями Подольска провели тактико-специальное учение по совместной отработке действий при ликвидации пожара, сообщает 12 ноября пресс-служба предприятия.

В учении приняли участие сотрудники отдела ГО и ЧС, службы главного энергетика, специалисты отдельного отряда № 120 МУВО № 1 ФГУП «Атом-охрана», спасатели ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области», представители других структур. В тренировке было задействовано восемь единиц техники.

По легенде учений, возгорание произошло в одном из производственных цехов завода в результате короткого замыкания. По прибытии на место пожарные провели развертывание и приступили к ликвидации условной аварийной ситуации. В результате слаженных действий огнеборцев очаг возгорания был ликвидирован за восемь минут.

Как отметил начальник отдела ГО и ЧС ПАО «ЗиО-Подольск» Борис Мишурин, в результате учения сотрудникам предприятия удалось выполнить поставленные задачи в полном объеме. При этом они показали хорошую подготовку и получили положительную оценку.

Отмечается, что подобные учения проводятся на всех предприятиях машиностроительного дивизиона АО «Атомэнергомаш». Они позволяют специалистам аварийных и спасательных служб постоянно совершенствовать профессиональное мастерство и обретать практические навыки в организации тушения пожаров.

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