К 2021 году в Москве построят 16 новых зданий для нужд УВД

Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве для нужд столичного управления Министерства внутренних дел (МВД) к 20 21 построят 16 новых зданий. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщали в Стройкомплексе.

В частности, по его словам, в ближайшие году возведут здания РУВД в поселке Коммунарка Новой Москвы. Также в проектировании находятся семь отделов полиции в различных округах Москвы и экспертно-криминалистический центр в Центральном административном округе. До конца 2018 года будут сданы в эксплуатацию ОМВД в районе Ховрино и в Хорошево-Мневниках.

Хуснуллин напомнил, что с 2010 года в Москве введено 12 объектов для нужд МВД. Помимо административных зданий УВД в различных округах Москвы построен центр кинологической службы в Царицыно и Центр оперативного управления ГУ МВД на Петровке, 38.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыли новое здание Управления внутренних дел по Восточному административном округу ГУ МВД России. Новое девятиэтажное здание УВД по ВАО площадью 24 тыс. кв. метров построено по индивидуальному проекту меньше чем за два года.

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