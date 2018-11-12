Прогноз оправдался – Ростовскую область запорошило снегом

Москва, 12 ноября 2018, 15:24 — REGNUM Прогноз синоптиков оправдался, и Ростовскую область запорошило снегом. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях и активно делятся фотоснимками с подписчиками популярных интернет-сообществ.
«В Ростовской области — Пролетарка, Белая Калитва — уже вовсю снег. Скоро ждём в Ростове!» — пишут интернет-пользователи.
Также с первым снегом поздравляют друг друга жители Зверево, Шахт и Волгодонска.
В это же время настоящую зиму дождались и жители Ростова-на-Дону. Перед снегом в областном центре прошёл моросящий дождь.
ИА REGNUM напоминает, что о первом снеге сообщили синоптики. Метеорологи также предупредили, что на дорогах ожидается гололедица.
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