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Прогноз оправдался – Ростовскую область запорошило снегом

Общество

Зиму дождались и жители Ростова-на-Дону

Москва, 12 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Прогноз синоптиков оправдался, и Ростовскую область запорошило снегом. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях и активно делятся фотоснимками с подписчиками популярных интернет-сообществ.

«В Ростовской области — Пролетарка, Белая Калитва — уже вовсю снег. Скоро ждём в Ростове!» — пишут интернет-пользователи.

Также с первым снегом поздравляют друг друга жители Зверево, Шахт и Волгодонска.

В это же время настоящую зиму дождались и жители Ростова-на-Дону. Перед снегом в областном центре прошёл моросящий дождь.

ИА REGNUM напоминает, что о первом снеге сообщили синоптики. Метеорологи также предупредили, что на дорогах ожидается гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики пообещали ростовчанам первый снег и морозы

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