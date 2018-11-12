Пушкин не прошёл отбор в голосовании по выбору имени для аэропорта Пскова

Псков, , 15:23 — REGNUM В финальный этап голосования по выбору названий для псковского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» вошли три имени: княгиня Ольга, Василий Маргелов и князь Александр Невский. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, шорт-лист составлен по итогам соцопросов, в которых приняли участие около 800 жителей региона от 18 до 70 лет.

Ранее среди вариантов были также 6-я рота, князь Довмонт Псковский и Александр Пушкин.

Итоговое голосование за «великое имя» для псковского аэропорта продлится до 30 ноября, при этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что свой выбор уже сделал.

«Княгиня Ольга сыграла значимую роль в истории Псковской земли и нашей страны, поэтому я буду голосовать за то, чтобы наш аэропорт назывался «Аэропорт княгини Ольги», — заявил он.

Напомним, аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских аэропортов, которым предлагается присвоить имена выдающихся соотечественников. Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Итоги акции подведут в декабре.

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