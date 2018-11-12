100-летняя француженка приняла Меркель за супругу Макрона

коммуна Ретонд, Франция, , 14:59 — REGNUM Во Франции канцлера ФРГ Ангелу Меркель перепутали с супругой президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло 10 ноября во время посещения лидерами двух стран коммуны Ретонд в департаменте Уаза, где 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие.

Читайте также: В Париже прошла церемония в честь 100-летия окончания Первой мировой

Во время общения с собравшимися жителями коммуны к президенту Франции подошла пожилая женщина. На кадрах видно, что она не может поверить тому, что стоит рядом с главой республики и назвала это фантастикой. Затем француженка, которой на днях исполнился 101 год, обратилась к стоящей рядом Ангеле Меркель: «Это вы мадам Макрон».

Опубликовано: LeHuffPost

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября во Франции прошли торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Участие в них приняли лидеры более 70 стран мира.