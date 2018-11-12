Новые ограничения на алкоголь — «шаг к спокойствию жителей»

Москва, , 15:04 — REGNUM Ограничения на продажу алкоголя потребовались из-за жалоб жителей многоквартирных домов, рассказал 12 ноября член Совета Федерации Валерий Рязанский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутаты Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект об ограничении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в ночное время в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных к ним помещениях. Инициатива получила одобрительную реакцию и в Совфеде.

«Речь идет о том, что из-за большого количества жалоб жителей многоквартирных домов, в которых на первых этажах, а бывает даже на вторых или третьих этажах, располагаются различного рода заведения. Вполне естественно, всегда возникают проблемы, связанные с шумом, поведением гостей и так далее», — сообщил Рязанский.

По словам Рязанского, многие регионы научились регулировать эти вопросы.

«Понятно, что хотели законодатели — сделать шаг к спокойствию жителей», — пояснил член Совфеда.

Он ожидает различные препятствия на пути к принятию законопроекта, в том числе «вопросы экономического блока, будут говорить на наступление на интересы малого бизнеса». Поэтому, по его мнению, после поправок в проект закона окончательное решение оставят за регионами.