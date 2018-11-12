В Госдуме предложили ввести балльную оценку качества вузов

Москва, , 14:44 — REGNUM В Госдуме предложили отказаться от действующей оценки качества вузов в пользу балльной, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Переход от бинарной шкалы оценки качества к балльной, градуированной позволит учитывать разную степень выполнения образовательной организацией требований к качеству образовательных программ», — заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме депутат, глава экспертного совета по высшему образованию при комитете Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).

Необходимо сформировать разные методики проверки, в зависимости от уровня университета, считает он. Парламентарий предложил три варианта методики: базовую, среднюю, продвинутую.

«Проверки необходимо проводить в зависимости от степени риска работы организации, с передачей подконтрольных субъектов с минимальным риском в сферу саморегулирования», — также сказал депутат.

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