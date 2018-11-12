Почти 3 млн граждан РФ стали невыездными из-за долгов

Москва, , 14:42 — REGNUM В России на начало ноября 2018 года действовало почти 2,9 млн постановлений об ограничении прав выезда за границу. Такие цифры на круглом столе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции озвучил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Читайте также: Каждый второй — невыездной: названы способы заставить алиментщиков платить

По его словам, которые приводит ТАСС, всего за год постановления о запрете на пересечение границы были вынесены в отношении 6 млн должников. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ограниченные в праве на выезд за рубеж алиментщики выплатили в этом году почти 5 млрд рублей.

Также в сюжете: ФССП не исполняет свои обязанности, но кошмарит честных людей — Делягин

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября задолженность граждан РФ составляла 1,7 трлн рублей. Должниками являлись почти 2,8 млн человек, в среднем они должны кредиторам по 377 тыс. рублей. Возможность выезда за пределы России была ограничена для примерно 1,3 млн человек.

Добавим, что с января по август 2018 года включительно ограничение выезда за границу заставило должников выплатить около 45 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги закрыли границу для 1,3 млн граждан РФ