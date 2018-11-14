В Японии молодые женщины презирают секс, «синдром безбрачия» множится

Токио, , 00:57 — REGNUM Каковы причины столь острой полемики, развернувшейся в японском парламенте и СМИ по вопросу привлечения большего числа иностранных рабочих, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

По данным опроса общественного мнения, японские граждане разделились на два равных по величине лагеря: 42% за и 42% против разрешения на прием большего числа иностранных рабочих. Японская традиция исторически сложилась как в значительной степени закрытая, поэтому Японии свойственно демографически гомогенное, однородное общество.

Но демографический кризис, поразивший развитые страны, ударил по Японии особенно больно, рабочих мест уже в полтора раза больше, чем соискателей. Особенно не хватает людей для тяжелых работ. В конце 2017 года в Японии было 1,28 млн иностранных работников, но покрыть все потребности японской экономики этим количеством невозможно, а переломить процесс депопуляции имеющимися средствами нереально.

«Японская ассоциация планирования семьи» приводит крайне тревожные цифры, 45% японок в возрасте 16−24 лет не заинтересованы в сексуальных контактах или презирают их, «синдром безбрачия» — то есть отсутствие у людей интимных отношений когда-либо в жизни — учащается, в возрасте от 18−34 лет им поражены до 61% неженатых мужчин и 49% незамужних женщин. Но часть японской молодежи избегает не только интимных, но и всяких социальных контактов, пополняя собой армию так называемых хикки. Сможет ли Япония на такой фоне увильнуть от необходимости приглашения иностранцев?

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