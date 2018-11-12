Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:12:17 МСК

В Перми лицеисты отсудили компенсацию за отравление в школьной столовой

Общество

Удовлетворено три иска. Суд встал на сторону пострадавших от кишечной инфекции школьников. На рассмотрении в суде находится ещё три иска

Пермь, 12 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  В Перми трое учеников начального звена лицея № 9 получат компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иски Роспотребнадзора в защиту интересов школьников, которые инфицировались сальмонеллёзом в столовой образовательного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении надзорного ведомства по региону.

По итогам рассмотрения исковых заявлений суд вынес решение о компенсации морального вреда в сумме от 20 до 25 тыс. рублей. В настоящее время вердикт вынесен по трём искам. Ещё столько же заявлений будет рассмотрено до конца ноября.

Напомним, 24−25 мая 2018 года в лицее № 9 зафиксирована вспышка кишечных отравлений среди учеников начальных классов. 25 мая информировали о госпитализации четырёх детей. Администрация школы расторгла контракт с поставщиком продовольствия.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермском лицее вспышка массового заболевания школьников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить