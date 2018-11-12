В Перми лицеисты отсудили компенсацию за отравление в школьной столовой

Пермь, , 14:36 — REGNUM В Перми трое учеников начального звена лицея № 9 получат компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иски Роспотребнадзора в защиту интересов школьников, которые инфицировались сальмонеллёзом в столовой образовательного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении надзорного ведомства по региону.

По итогам рассмотрения исковых заявлений суд вынес решение о компенсации морального вреда в сумме от 20 до 25 тыс. рублей. В настоящее время вердикт вынесен по трём искам. Ещё столько же заявлений будет рассмотрено до конца ноября.

Напомним, 24−25 мая 2018 года в лицее № 9 зафиксирована вспышка кишечных отравлений среди учеников начальных классов. 25 мая информировали о госпитализации четырёх детей. Администрация школы расторгла контракт с поставщиком продовольствия.

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