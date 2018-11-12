Кемеровский колледж назвали в честь артиста Иосифа Кобзона

Кемерово, , 14:34 — REGNUM В Кемерове областному колледжу культуры и искусств присвоили имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Торжественная церемония прошла 12 ноября, на нее приехала вдова артиста Нинель Кобзон. Она посетила музей колледжа, в котором хранятся фотографии выступлений артиста.

На сцене кемеровского колледжа искусств он пел трижды, причем первый концерт состоялся более полувека назад.

«Все так замечательно, все так красиво, я очень благодарна тем людям, которые решили присвоить этому необыкновенному училищу имя Иосифа Давыдовича Кобзона, — сказала вдова Иосифа Кобзона Нинель. — Это очень достойно и для самого училища, и я думаю, Иосиф Давыдович был бы очень рад, благодарен и счастлив».

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на Кузбассе для талантливых вокалистов со следующего года появится премия имени Кобзона. Каждый месяц 10 студентов, которых отберет экспертный совет, будут получать по 3 тысячи рублей.