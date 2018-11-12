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В Петербурге вынесен приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими

Общество

Авария стоила жизни четырем сотрудникам петербургского «Горэлектротранса»

Санкт-Петербург, 12 ноября 2018, 14:34 — REGNUM  В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об автокатастрофе, в которой погибли четыре сотрудника «Горэлектротранса». Водитель иномарки, признанный виновником трагедии, приговорен к строгому наказанию, связанному с реальным лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 2 декабря 2017 года на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга молодой человек 25 лет на автомобиле Mercedes ML, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в совершавший разрешенный поворот микроавтобус «Соболь», перевозивший сотрудников «Горэлектротранса».

От страшного удара трое пассажиров и водитель микроавтобуса скончались на месте. Погибли трое мужчин и одна женщина, у них остались несовершеннолетние дети. Пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с травмами, а водитель — сбежал с места происшествия, оставив без помощи потерпевших.

После аварии молодой человек скрывался в квартире родственников в Тосненском районе Ленобласти. Когда полицейские пришли за ним, он пытался спрятаться в разобранном диване.

Как установлено в ходе следствия и суда, водитель «Мерседеса» Александр Брежнев в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Он возвращался с приятелем из ночного клуба. В ходе суда свою вину Брежнев признал частично, отрицая состояние опьянения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены частично», — сообщили 12 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отметим, что максимальное наказание за совершенное Брежневым преступное деяние составляет 9 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован вероятный виновник ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге

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Дорожно-транспортные происшествия
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