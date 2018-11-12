Мэр Москвы и глава МВД открыли новое здание УВД

Москва, , 14:33 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыли новое здание Управления внутренних дел по Восточному административном округу ГУ МВД России. Новое 9девяэтажное здание УВД по ВАО площадью 24 тыс. кв. метров расположено на Вернисажной улице и построено по индивидуальному проекту меньше чем за два года, сообщается на портале мэра Москвы.

В новом здании УВД по ВАО будут собраны 1400 сотрудников из различных подразделений, ранее разбросанных по городу. В здании расположился уникальный экспертно-криминалистический центр — один из лучших в Москве. Он состоит из 14 лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием. Например, в лаборатории ДНК исследуют объекты с мест происшествий, чтобы установить генотип человек. Также в здании УВД есть физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый тир для проведения учебно-тренировочных занятий и мультимедийный комплекс.

Собянин отметил, что за последние 7−8 лет в Москве произошли революционные изменения по борьбе с преступностью. В 3−4 раза уменьшилось количество таких тяжелых преступлений, как грабежи, кражи, угон машин. В свою очередь Колокольцев заявил, что те условия, которые создаются для сотрудников полиции в столице, несравнимы ни с какими другими регионами России. Такие комфортные условия сказываются на более высоком качестве оказываемых услуг населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта 2018 года в Москве открыт Центр оперативного управления ГУ МВД России. В девятиэтажном здании центра, построенного всего за один год, разместилась большая общественная приемная и центр профессиональной подготовки сотрудников полиции.

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