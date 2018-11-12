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Стали известны последние слова убитого журналиста Джамаля Хашогги

Общество

В Турции обнаружена аудиозапись, на которой зафиксированы последние слова убитого саудовского журналиста

Анкара, 12 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  11 ноября в Турции обнаружили аудиозапись, на которой отчетливо слышны последние слова убитого в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, за несколько минут до смерти Хашогги говорил: «Я задыхаюсь. Снимите этот пакет с моей головы, у меня клаустрофобия». Предполагается, что журналиста душили около 7 минут.

Президент Турции ранее заявил, что запись, сделанная в консульстве, передана Саудовской Аравии, США, Великобритании, Германии и Франции. Он также отметил, что Эр-Рияд владеет информацией о том, что убийца Хашогги — один из 15 человек, прилетевших в Стамбул за несколько часов до инцидента.

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Зарубежная хроника
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