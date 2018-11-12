ФССП ограничило выезд за границу около 6 млн граждан РФ

Москва, , 14:28 — REGNUM ФССП фиксирует рост числа должников, которым ограничен выезд за границу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в ходе круглого стола в Госдуме.

«Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, находившихся на исполнении в Пограничной службе ФСБ России (с учетом постановлений, действовавших на начало 2018 года) составило около 6 млн, что более чем на 62% превысило показатель аналогичного периода 2017 года», — сообщил Аристов.

Вместе с тем, по данным ФСПП на конец мая 2018 года, ограничение в праве на выезд из РФ действовало в отношении 2,3 млн должников.

В 2017 году было списано 2,2 трлн рублей безнадежных долгов граждан России, что на 16% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Число невыездных должников в России достигло рекордного уровня