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В японском городе Осака прошел «One Korea Festival 2018»

Общество

Особый акцент был сделан на единстве корейского народа

Осака, Япония, 12 ноября 2018, 22:37 — REGNUM  11 ноября в городе Осака открылся «One Korea Festival 2018», нацеленный на поддержку объединения КНДР и Республики Корея. Участники фестиваля призывали к миру на Корейском полуострове и в Восточной Азии. Мероприятие проводилось в 34-й раз.

По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», фестиваль проходил в районе Икено, где проживает большая диаспора корейцев. Участники исполняли корейские поп-песни, в которых содержался призыв к единому Корейскому полуострову.

Кроме этого, гости были приглашены прослушать лекции по поддержанию мира в Восточной Азии и в конце спеть песню в поддержку объединения.

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Зарубежная хроника
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