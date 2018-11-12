В японском городе Осака прошел «One Korea Festival 2018»

Осака, Япония, , 22:37 — REGNUM 11 ноября в городе Осака открылся «One Korea Festival 2018», нацеленный на поддержку объединения КНДР и Республики Корея. Участники фестиваля призывали к миру на Корейском полуострове и в Восточной Азии. Мероприятие проводилось в 34-й раз.

По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», фестиваль проходил в районе Икено, где проживает большая диаспора корейцев. Участники исполняли корейские поп-песни, в которых содержался призыв к единому Корейскому полуострову.

Кроме этого, гости были приглашены прослушать лекции по поддержанию мира в Восточной Азии и в конце спеть песню в поддержку объединения.