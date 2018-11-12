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Япония возвращается к ядерной энергетике после «Фукусимы-1»

Общество

Спустя 8 лет после катастрофы на атомной электростанции «Фукусима-1» ядерная энергетика возвращается в Японию

Токио, 12 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  В Японии процент ядерной энергетики в производстве электроэнергии в 2017 году вырос с 2% до 3,61%. К 2030 планируется увеличение до 20%.В 2011 году после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» казалось, что Япония поставила точку на атомной энергетической отрасли, сообщает информационная газета «Асахи Симбун». Однако на днях стало известно, что скоро откроется атомная электростанция Ikata Shikoku Electric Power. Shikoku Electric — одна из тех компаний, которая в течение долгого времени боролась за строительство электростанции, пройдя через череду судебных процессов.

Благодаря ей Япония будет иметь девять реакторов. Также предполагается, что через пять лет в стране заработает еще шесть реакторов.

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Зарубежная хроника
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