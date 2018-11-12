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В Сеуле запустили беспилотный шаттл до аэропорта

Общество

Ранее автобус успешно прошёл испытания, проехав несколько километров

Сеул, 12 ноября 2018, 20:39 — REGNUM  В Южной Корее от аэропорта Инчхон до столицы страны Сеула пассажиров будет доставлять беспилотный автобус. 9 ноября он успешно завершил испытания, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На первых порах автобус будет проезжать самостоятельно лишь небольшой отрезок в 2,2 километра на скорости в 30 километров в час, однако позднее планируется сделать его движение полностью автономным. На данный момент на маршруте имеются проблемы с разметкой, что затрудняет движение автобуса без водителя. Кроме того, другие автомобили часто нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации. Однако разработчики довольны первыми успехами, продемонстрировавшими, что работа беспилотного автобуса возможна.

Автобус был создан несколькими южнокорейскими компаниями — в частности, KT Corp. и Unmanned Solution. В дальнейшем планируется запустить серийного производство.

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Зарубежная хроника
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