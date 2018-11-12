Человек с тележкой: после теракта в Мельбурне появился новый супергерой

Мельбурн, Австралия, , 14:57 — REGNUM Мужчина, который пытался помочь полицейским и остановить вооруженного террориста в Мельбурне тележкой из супермаркета, стал символом храбрости для пользователей соцсетей. Неизвестного героя прозвали Trolleyman («Человек с тележкой»), хвалят за отчаянную храбрость и посвящают ему фан-арт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пока полицейские расследовали теракт, произошедший 9 ноября в Мельбурне, пользователи соцсетей обратили внимание на видео с места событий, снятое очевидцем. На кадрах заметили мужчину, который пытался остановить террориста с помощью тележки.

«Я чувствую себя в безопасности в своём городе, зная, что где-то рядом Человек с тележкой присматривает за нами», — признаётся Глория Т.

https://twitter.com/kr_twit_twit/status/1061133512592416768

https://twitter.com/Wenchilicious/status/1061186831209779200

Вскоре журналисты издания Sunday Herald Sun выяснили, что Человеком с тележкой оказался бездомный по имени Майкл Роджерс. Несмотря на ажиотаж в соцсетях по поводу его действий, Роджерс заявил, что не считает себя героем, но уверен, что смог спасти чьи-то жизни. Между тем, как сообщает BBC, основательница благотворительного проекта, помогающего бездомным в Мельбурне, создала для Майкла краудфандинговый сбор. На счет мужчины перечислили уже более 130 тыс. долларов.

Напомним, 9 ноября в Мельбурне автомобиль, полный газовых баллонов, врезался в витрины магазинов и загорелся. Водитель выскочил из машины и с ножом в руках начал нападать на прохожих и полицейских. Он успел убить одного человека и ранить еще двоих, прежде чем полицейские выстрелили в него. Мужчина скончался в больнице. Полицейские назвали его атаку терактом.

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