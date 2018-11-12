Определена тройка имён для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Свердловской области стартует финальное голосование конкурса «Великие имена России». Оно продлится до 30 ноября 2018 года.

В Екатеринбурге в тройку исторических личностей, именами которых может быть доименован аэропорт «Кольцово», вошли великий уральский писатель Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и прославленный военачальник Великой Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков.

«Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены экспертным советом конкурса «Великие имена России», — сообщается на сайте организаторов.

В опросе ВЦИОМ приняли участие порядка 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта по телефону было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, мужчин и женщин, представителей различных социальных групп, жителей городов и сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе конкурса властями Свердловской области было предложено 11 имён. Далее к процедуре выдвижения кандидатов из числа исторических личностей могли присоединиться жители региона, но свердловчане повели себя пассивно и список не изменился.

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Согласно исследованию фонда «Социум», порядка 83% жителей Екатеринбурга считают, что необходимо сохранить название аэропорта Кольцово ничего не меняя.

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