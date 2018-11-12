Бывшего директора школы в Иванове оштрафовали за трудоустройство педофила

Иваново, , 14:06 — REGNUM Бывший директор образовательного учреждения в Иванове, ранее устроившая на работу педагога-педофила, приговорена к штрафу и лишена права руководить образовательными учреждениями. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ивановской области.

«Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-директору образовательного учреждения… — говорится в сообщении. — Она признана виновной в халатности».

Женщина, которой запретили занимать руководящие посты в системе образования в течение двух лет, выплатит штраф в размере 80 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что обвиняемая в ноябре 2011 года приняла на работу мужчину, подвергавшегося ранее уголовному преследованию за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Директор образовательного учреждения, позже узнавшая о криминальном прошлом педагога, так и не уволила мужчину. Таким образом, права и законные интересы обучающихся данного образовательного учреждения были существенно нарушены.

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