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Первое с начала войны в Сирии венчание совершено в приходе РПЦ в Дамаске

Общество

Божественная литургия состоялась 11 ноября

Дамаск, 12 ноября 2018, 14:05 — REGNUM  В Дамаске состоялось первое с начала боевых действий в Сирии таинство венчания. Оно было совершено 11 ноября в представительстве Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте представительства РПЦ при Антиохийской православной церкви.

Чин венчания супругов над рабами Божиими Димитрием и Ольгой совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов). Уточняется, что венчавшиеся — российские специалисты, которые работают в Сирии. В браке они прожили более 30 лет. После освещения их союза игумен пожелал супружеской паре божьей помощи и успехов в их нелёгкой работе в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну.

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Православие
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