Первое с начала войны в Сирии венчание совершено в приходе РПЦ в Дамаске

Дамаск, , 14:05 — REGNUM В Дамаске состоялось первое с начала боевых действий в Сирии таинство венчания. Оно было совершено 11 ноября в представительстве Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте представительства РПЦ при Антиохийской православной церкви.

Чин венчания супругов над рабами Божиими Димитрием и Ольгой совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов). Уточняется, что венчавшиеся — российские специалисты, которые работают в Сирии. В браке они прожили более 30 лет. После освещения их союза игумен пожелал супружеской паре божьей помощи и успехов в их нелёгкой работе в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну.