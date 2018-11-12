ВОЗ рекомендовала Казахстану заняться проблемой неинфекционных заболеваний

Астана, , 14:02 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала правительству Казахстана переориентировать систему здравоохранения для включения услуг по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ), сказала президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова на заседании рабочей группы по снижению факторов риска НИЗ при министерстве здравоохранения республики. Об этом 12 ноября сообщает агентство «Казинформ».

По словам Туменовой, правительство должно взять на себя ответственность за ситуацию с неинфекционными заболеваниями, а также наладить взаимодействие с частным сектором, учеными и общественностью.

По итогам обсуждения члены рабочей группы приняли концепцию по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний и направили её на рассмотрение в министерство здравоохранения Казахстана.

По данным ВОЗ, семь случаев смерти из десяти происходит у людей зрелого возраста из-за неинфекционных заболеваний. Главными причинами смертности людей являются респираторные, онкологические заболевания, а также диабет.

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