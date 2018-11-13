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Что делает фундаментальную науку фундаментально ненужной?

Общество

По той же причине, по которой умирает физика и любая другая фундаментальная наука

Что делает фундаментальную науку фундаментально ненужной?
Цитата из т/ф «451 градус по Фаренгейту». Реж. Рамин Бахрани. 2018. США
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Минск, 13 ноября 2018, 07:04 — REGNUM  Открытое письмо студентов философского отделения Белорусского государственного университета поставило довольно острые мировоззренческие и образовательные проблемы. О том, каковы перспективы философии и других фундаментальных наук на руинах распавшейся Красной империи, пишет в своей статье кандидат философских наук, редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

При отсутствии исторической перспективы у страны фундаментальная наука становится фундаментально не нужна. Ставящая перед собой скромную задачу общность может встраиваться в более крупную, пытаясь предъявить ей самые вкусные огурцы или деликатесное сало, но никак не специалистов по физике, математике или философии. Причем с философией здесь ситуация даже серьезней, чем с классическим фундаментальным знанием естественнонаучного свойства.

Философия существует в рамках империй, крупных образований, вынужденных именно в силу своей масштабности ставить и решать масштабные проблемы, в том числе и мировоззренческого свойства. В противном случае всякое фундаментальное знание выродится, по примеру «великих укров», в фабрику по производству фальшивок, оправдывающих местечковый национализм, который в современном мире всё больше скатывается к нацизму. Но у того, кто хочет по-настоящему изучать философию, есть альтернатива. Какова же она?

Читайте статью Почему в Белоруссии умирает философия? и другие публикации Юрия Баранчика.

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