Мигрантам в Ульяновске расскажут о культуре, чиновникам – о коррупции

Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области пройдут курсы по этноконфессиональным особенностям для мигрантов, а чиновникам и должностным лицам расскажут о коррупции. Соответствующие извещения о проведении аукционов на организацию обучающих программ опубликованы на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Областное правительство организует обучающие курсы для мигрантов, прибывающих в регион, по теме «Этноконфессиональные особенности Ульяновской области». Извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госуслуг, начальная стоимость определена в сумме 50 тыс. рублей. Источник финансирования — региональный бюджет.

Ожидается, что за 16 часов 50 мигрантов узнают об этноконфессиональных особенностях региона. В частности, иностранцам расскажут об истории региона, культуре и религии исторически проживающих здесь народов, познакомят с региональной государственной атрибутикой и расскажут об известных людях региона края (писателях, поэтах, художниках и т.д.).

Для должностных лиц правительство организует обучающий информационно-методический семинар по противодействию коррупции. Семинар будет проведён для руководителей муниципальных антикоррупционных комиссий и комиссий при органах госвласти, общественных представителей уполномоченного по противодействию коррупции и директоров центров развития предпринимательства. Планируется, что в семинаре примут участие 75 человек.

Аукцион об услугах по проведению семинара опубликован на портале госуслуг, начальная цена контракта — 84 729,75 рублей. Планируется, что за 14 часов слушатели узнают об истории возникновения коррупции, формы их проявления, основы противодействия и профилактики. Также слушателям расскажут о коррупционных рисках в сфере деятельности органов власти и представят лучшие практики деятельности общественных советов (рабочих групп, комиссий) по профилактике коррупции.