В России появился первый агрегатор аптечных товаров – Ютека

Москва, , 11:00 — REGNUM Ютека — первый электронный агрегатор на российском фармацевтическом рынке. Бесплатное приложение для смартфонов позволяет пользователю находить по оптимальной цене, бронировать и покупать лекарства или медицинские товары. Ютека объединила все крупные аптечные сети и гарантирует, что покупатель получит необходимый препарат по стоимости, указанной в приложении.

Сейчас Ютека работает во всех крупнейших регионах страны. В Москве и Московской области объединяет 2600 аптек, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — более 1000 аптек. Более 7200 торговых точек доступны жителям еще 14 крупнейших регионов. Планируется, что скоро приложение будет функционировать на всей территории России. Создатели проекта считают, что доля онлайн-продаж аптечных товаров составит до 7−10% рынка.

«Наша задача — сделать так, чтобы заказывать лекарства стало настолько же просто, как вызвать машину или оформить доставку пиццы», — подчеркивают создатели приложения Ютека Филипп Герасимов и Кирилл Якобенко.