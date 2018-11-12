В России прокурорам выдадут бронежилеты и защитные шлемы

Москва, , 13:49 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень специальных средств, которые предназначены для личной защиты прокуроров, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в перечень включены средства раздражающего действия, жилеты защитные 1−5 классов и шлемы 1−3 классов защиты отечественного производства.

Отмечается, что финансовое обеспечение расходов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Генпрокуратуре в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

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