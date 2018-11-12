Для ликвидации трехсменки в Чечне построят 19 школ

Грозный, , 13:47 — REGNUM В течение трех лет, до 2021 года, в Чечне будут построены 19 школ. С их открытием в республике будет создано 13 400 ученических мест. Об этом сообщил министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов, передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос строительства новых школ является весьма актуальным для республики, где до сих пор не решена проблема трехсменного обучения. Для ликвидации трехсменки власти региона направили предложения для включения в национальный проект «Образование». Согласно проекту уже в 2019 году будет введено в эксплуатацию девять школ.

Читайте также: Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за школы

Напомним, всего в Чечне в настоящее время работают 471 общеобразовательная школа, одна школа-интернат, две вечерние школы, пять образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году в Чечне были вынуждены учиться в третью смену 4198 детей в 38 школах, что составило 1,6% общей численности учащихся.

Читайте также: Министр образования РФ: Наиболее остро стоит вопрос трехсменки в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что проблемы сферы образования в Чечне решаются благодаря вниманию к республике Владимира Путина. По его словам, при участии и поддержке президента РФ в регионе открываются школы, соответствующие лучшим мировым стандартам.

Читайте также: Минкавказ: Проблема трехсменки на Северном Кавказе будет решена за три года