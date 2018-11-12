Названы самые морозные дни текущей недели в Москве

Москва, , 13:45 — REGNUM Жителей Москвы на текущей неделе ожидает морозная и солнечная погода. Об этом сообщил 12 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По его словам, с 12 по 14 ноября в столице ожидаются самые холодные дни. Так, воздух в городе ночью будет понижаться до −10…−12 °С, днем температура воздуха будет близкой к нулю.

Вильфанд добавил, что 15 и 16 ноября в столице ожидается пониженное давление и облачность. Воздух в городе днем «прогреется» до нулевой отметки, а ночью температура понизится до −2…−4 °С.

«В выходные (17 и 18 ноября) возможны небольшие осадки… — добавил синоптик. — Ночью от +0…-5 °С, днём +0…+2 °С».

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