Екатеринбуржцев успокоили: молодёжных группировок не становится больше

Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге не наблюдается роста численности молодёжных преступных группировок. Об этом заявила начальник отделения по связям со средствами массовой информации УМВД России по городу Ирина Каргаполова корреспонденту ИА REGNUM.

Более подробную информацию ведомство готово предоставить по запросу редакции.

Напомним, за 2018 год на Среднем Урале вспыхнуло сразу несколько резонансных происшествий с участием подростков. А в начале ноября 2018 года областная комиссия по делам несовершеннолетних заверила: в Свердловской области вырос уровень подростковой преступности. Рост особенно виден в Первоуральске, Ирбите, Карпинске и Сысерти.